Мехико, , 03:58 — REGNUM Маурисио Сулейман (Мексика) переизбран на второй четырёхлетний срок на пост президента Всемирного боксёрского совета (WBC). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба международной организации.

Совет управляющих WBC, в котором девять федераций представлены 18 голосами, проголосовал за переизбрание Сулеймана единогласно.

«Когда мой отец скончался шесть лет назад, я и моя семья нашли в боксёрском сообществе тысячи плеч, на которые можно было опереться. Мы чувствовали, что каждая секунда была праздником жизни Хосе Сулеймана. Боксёрское сообщество приняло мою семью… Хочу поблагодарить все Федерации за оказанное мне доверие. Я не подведу вас», — приводятся в сообщении пресс-службы слова Сулеймана.

Всемирный боксёрский совет (WBC) является профессиональной боксёрской организацией, основанной в 1963 году национальными боксёрскими организациями одиннадцати стран: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции и Чили. С момента основания, в течение 39 лет, организацию возглавлял отец действующего президента Хосе Сулейман.

Маурисио Сулейман возглавил WBC в январе 2014 года.