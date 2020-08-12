Москва, , 23:27 — REGNUM Наставник московского «Чертаново» Андрей Дмитриев прокомментировал успешную игру 15-летнего форварда Сергея Пеняева.

«Ожидал ли я такого дебюта от Пиняева? Да. Игрок имеет хорошие перспективы. Мы много работали, надеюсь, он вырастет в хорошего игрока», — приводит слова Дмитриева «Спорт-Экспресс».

Вундеркинд отличился в матче третьего тура ФНЛ против «Иртыша», гол стал дебютным для игрока на профессиональном уровне. В первых двух турах Пиняев отдал два результативных паса.