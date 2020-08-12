Ростов-на-Дону, , 23:09 — REGNUM Матч второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Зенит» рассудит бригада Павла Кукуяна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами судьи заявлены Алексей Лунёв и Константин Шаламберидзе, резервным судьёй — Олег Соколов. За работу системы видеопомощи VAR ответственным назначен Сергей Карасёв. Помогать ему будут Игорь Демешко и Юрий Баскаков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч состоится на «Ростов Арене». В этот день 45-тысячный стадион сможет принять 25% зрителей — чуть более 11 тыс. человек.