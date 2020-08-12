Москва, , 23:01 — REGNUM Стали известны детали ухода Жамалетдинова из московского ЦСКА. Напомним, что ранее «армейцы» на своем официальном портале объявили о прямом трансфере игрока в «Уфу».

По сведениям «Спорт-Экспресс», Тимур Жамалетдинов сегодня подписал соглашение с «Уфой». Клуб согласовал трехлетний контракт.

Ранее 23-летний игрок провел полгода на правах аренды в польском «Лехе», за который сыграл 19 матчей и отличился двумя голами.

В составе ЦСКА Жамалетдинов с апреля 2017 года провел 41 матч, в которых забил пять мячей.