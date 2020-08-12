Торонто, Канада, , 22:47 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в рамках первой встречи серии первого раунда Восточной конференции. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто и завершилась победой «Бостона» со счетом — 4:3 в овертайме.

В составе победителей по два результативных балла набрали нападающие Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон, последний из которых забросил победную четвертую шайбу «Бостона» на 22-й минуте овертайма.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не смог набрать результативных баллов, запомнившись лишь малым штрафом на 12-й минуте второго тайма и попыткой забить свой фирменный лакросс-гол в овертайме.