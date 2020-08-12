Лондон, , 22:17 — REGNUM Лондонский «Арсенал» продолжает искать варианты трансфера полузащитника Лукаса Торрейры.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, «пушкари» обсуждают обмен игроками с итальянской «Ромой». По сообщениям итальянца, состав «Арсенала» может пополнить 23-летний полузащитник Амаду Диавара, в качестве компенсации «Роме» будет отдан уругвайский хавбек Лукас Торрейра.

«Арсенал» подпишет пятилетний контракт с Диаварой, пока Торрейра еще не давал согласие на свой переход.

В минувшем сезоне Торрейра набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в 29 матчах. Диавара также отличился 2 (1+1) очками, но провел на семь игр меньше.