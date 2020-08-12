Москва, , 21:45 — REGNUM Московское «Торпедо» упустило победу в мачте с тольяттинский «Акроном» в рамках третьего тура чемпионата ФНЛ сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «им. Эдуарда Стрельцова» в Москве и завершилась с ничейным счетом — 1:1.

В составе «торпедовцев» единственный мяч на 72-й минуте забил 25-летний хавбек Константин Кертанов. Однако, уже на 86-й минуте «Акрон» вырывает победу у «Торпедо», сравнивая счет с помощью гола Артура Газданова.

«Торпедо» с двумя очками в активе занимает 19-ю строчку чемпионата. «Акрон», набрав на два очка больше, овладел 11-м местом.