Санкт-Петербург, , 21:13 — REGNUM Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, что биатлонист Дмитрий Малышко не собирается заканчивать профессиональную карьеру.

Ранее в СМИ появилась информация, что Малышко может завершить карьеру, если не найдет работу вне спорта.

«Хочу успокоить всех болельщиков, Дима тренируется, недавно мы обсуждали его подготовку к сезону-2020/21. Он будет участвовать в летнем чемпионате России в Рыбинске. Это важно, чтобы понимать, в каком состоянии ты находишься на конец августа и дальше выстраивать свои подготовительные планы.

Если он будет показывать результаты, то вполне может вернуться в сборную. Думаю, что его рано списывать со счетов», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс».