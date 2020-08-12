Оренбург, , 20:16 — REGNUM «Оренбург» обыграл «Аланию» в рамках третьего тура нового розыгрыша ФНЛ сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев с преимуществом в два мяча — 2:0.

В составе хозяев голами отметились на 53-й минуте Артем Кулишев, реализовавший одиннадцатиметровый удар и на 62-й с игры отличился нападающий Андрей Чуканов.

«Оренбург» занимает первое место в чемпионате с девятью очками. «Алания» с тремя баллами в активе владеет 15-й строчкой.