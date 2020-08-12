Москва, , 15:14 — REGNUM Главный арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев ошибся, назначив второй пенальти в ворота московского клуба. Это признала экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), 12 августа сообщает пресс-служба РФС.

«Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным», — говорится в заявлении.

Отмечается, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошёл нормальный игровой контакт.

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Также комиссия признала ошибочным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве в эпизод, поскольку ситуация является «достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR». При этом ссылка Еськова на неочевидность эпизода и регламент «не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров».

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Напомним, Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи», из-за чего разгорелся скандал. При этом во втором случае Еськов отказался отменять решение главного арбитра.