Ижевск, , 15:00 — REGNUM Матч команд «Зенит-Ижевск» и «КамАЗ» (Набережные Челны) отменён из-за сомнительных результатов теста на коронавирус у футболистов и тренеров ижевской команды. Об этом 12 августа сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

«По результатам проведенного планового тестирования игроков, тренеров и персонала ФК «Зенит-Ижевск», администрацией ПФЛ принято решение об отмене матча», — заявили в клубе.

Отмечается, что информация сразу была передана в Роспотребназдор. Теперь команда, скорее всего, будет вынуждена уйти на карантин.

Матч в рамках Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) должен был пройти 12 августа в Ижевске.