Париж, , 14:36 — REGNUM Парижский марафон и полумарафон, запланированные на 15 ноября 2020 года, в нынешнем году не состоятся. Такое решение организаторы мероприятия Amaury Sport Organisation (ASO) приняли сегодня, 12 августа, из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает французская спортивная газета L'Équipe.

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«ASO по согласованию с властями Парижа приняла решение отменить состязания в 2020 году, — говорится в сообщении организации. — В связи с тем, что многие спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, и трудности, с которыми сталкиваются многие из них, особенно из зарубежных стран, было решено назначить встречу всем любителям бега в 2021 году».

Как сообщало ИА REGNUM, в первый раз о переносе Парижского марафона на осень из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции было заявлено в марте 2020 года. Изначально спортивное мероприятие планировалось на 5 апреля.

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Сначала марафон планировалось провести 18 октября, а затем его повторно отложили на 15 ноября. Добавим, что ранее международные марафоны были отменены в Риме, Бостоне, Дублине, Берлине и Нью-Йорке.

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