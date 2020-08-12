Париж, 12 августа 2020, 14:36 — REGNUM Парижский марафон и полумарафон, запланированные на 15 ноября 2020 года, в нынешнем году не состоятся. Такое решение организаторы мероприятия Amaury Sport Organisation (ASO) приняли сегодня, 12 августа, из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает французская спортивная газета L'Équipe.
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Как сообщало ИА REGNUM, в первый раз о переносе Парижского марафона на осень из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции было заявлено в марте 2020 года. Изначально спортивное мероприятие планировалось на 5 апреля.
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Сначала марафон планировалось провести 18 октября, а затем его повторно отложили на 15 ноября. Добавим, что ранее международные марафоны были отменены в Риме, Бостоне, Дублине, Берлине и Нью-Йорке.
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