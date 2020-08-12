Барселона, Испания, , 14:04 — REGNUM У одного из футболистов «Барселоны», начинающих предсезонную подготовку, выявлен коронавирус. Об этом 12 августа сообщается на сайте клуба.

«У игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист, имя которого не называется, не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые будут играть в Лиге чемпионов в Лиссабоне.

Напомним, что «Барселона» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» 14 августа.

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