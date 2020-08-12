Москва, , 12:29 — REGNUM Московский «Спартак» не будет сниматься с чемпионата России по футболу и продолжит участие в первенстве. Об этом говорится в заявлении владельца клуба Леонида Федуна, опубликованном 12 августа на сайте «Спартака».

Отмечается, что основная команда «Спартака» продолжает участие в турнирах сезона 2020/21, но готова покинуть футбольное поле «в случае продолжения судейской травли».

Напомним, 9 августа матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом.

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