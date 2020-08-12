Орландо, США, , 11:57 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 20 очков. Джеймс Харден участия в матче не принимал.

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