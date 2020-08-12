Орландо, США, , 11:48 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 122:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 29 очков.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 передач.

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