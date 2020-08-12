Орландо, США, , 11:44 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:131.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший в свой актив 61 очко.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал форвард Кристапс Порзингис, набравший 36 очков.

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