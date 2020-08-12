Краснодар, 12 августа 2020, 09:45 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» начнёт выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 с раунда плей-офф. Об этом 12 августа сообщает УЕФА.
Это стало известно после того, как завершились четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Теперь победителем турнира точно станет команда, получившая путёвку в групповой этап Лиги чемпионов через чемпионат своей страны.
В полуфинал Лиги Европы вышли «Севилья» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтёр» (Украина) и «Интер» (Италия), которые уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Таким образом, французский клуб «Ренн» попадёт напрямую в группу Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет сразу в раунде плей-офф, а не в третьем раунде квалификации.
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