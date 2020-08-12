Ньон, Швейцария, , 09:39 — REGNUM Определились все участники полуфиналов Лиги Европы. Борьбу за трофей на этой стадии продолжат «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Шахтёр».

В первом полуфинале сыграют «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», матч состоится 16 августа в Кёльне. На следующий день в Дюссельдорфе встретятся «Интер» и «Шахтёр».

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Отметим, что все четыре клуба ранее становились победителями Лиги Европы. «Севилья» выигрывала трофей пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), что является рекордом турнира.

«Интер» выигрывал турнир три раза (1991, 1994, 1998). По одному разу трофей брали «Шахтёр» (2009) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

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