Торонто, Канада, , 09:12 — REGNUM Матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» в рамках ¼ финала Кубка Стэнли перенесён. Об этом 12 августа сообщили в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч должен был начаться 12 августа в 3:00 (мск) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто. Теперь игра начнётся 12 августа в 18:00 (мск).

Причиной этого стал проходивший там же матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс», в котором командам пришлось для выявления победителя сыграть пять овертаймов. В итоге матч завершился на 151-й минуте со счётом 3:2 в пользу «Тампы».

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