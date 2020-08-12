Эдмонтон, Канада, , 09:02 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Райлли Смит, ещё по шайбе забросили защитник Ши Теодор и форвард Уильям Каррье. «Чикаго» ответил точным броском форварда Давида Кемпфа.

Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии со счётом 1−0.

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