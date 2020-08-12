Эдмонтон, Канада, , 08:46 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Диллон Дюбе, ещё одну шайбу забросил защитник Расмус Андерсен.

У «Далласа» точные броски на счету российского форварда Дениса Гурьянова и нападающего Джейми Бенна.

Таким образом, «Калгари» вышел вперёд в серии со счётом 1−0.

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