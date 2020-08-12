Торонто, Канада, , 08:27 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В основное время матча «Коламбус» дважды выходил вперёд. Шайбы забросили нападающие Пьер-Люк Дюбуа и Оливер Бьёркстранд. «Тампа» смогла отыграться благодаря голам форвардов Брейдена Пойнта и Янни Гурда.

После этого команды провели пять овертаймов, сыграв в общей сложности 150 минут 27 секунд. Победную шайбу забросил Брейден Пойнт, оформивший дубль.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии со счётом 1−0.

Читайте также: Буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом»