Казань, , 08:17 — REGNUM Очередной судейский скандал произошёл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанский «Рубин» остался недоволен судейством Сергея Иванова в игре с «Локомотивом».

При этом в середине первого тайма Иванов, по мнению главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива» и удалять одного из игроков соперника.

В перерыве матча Иванов удалил Слуцкого, показав тому красную карточку, после споров, возникших из-за эпизода с неназначением пенальти.

Отметим, что на 65-й минуте красная карточка досталась футболисту «Рубина» Сильвие Бегичу за фол «последней надежды». В итоге матч завершился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».