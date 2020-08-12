Берлин, , 07:37 — REGNUM «Шахтёр» одержал победу над «Базелем» в матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Шахтёра» голы забили нападающий Жуниор Мораес (2), полузащиники Тайсон (22) и реализовавший пенальти Алан Патрик (75) и защитник Додо (88).

«Базель» смог ответить голом форварда Рикки ван Вольфсвинкеля на 92-й минуте.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с миланским «Интером». Матч состоится 17 августа.

Читайте также: «Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Вулверхэмптон»