Дуйсбург, Германия, , 07:25 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Вулверхэмптоном» в матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Дуйсбурге (Германия) и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Отличился полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, пробивший головой после навеса Эвера Банеги.

Отметим, что на 13-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 августа.

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