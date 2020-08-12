Дуйсбург, Германия, 12 августа 2020, 07:25 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Вулверхэмптоном» в матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Дуйсбурге (Германия) и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Отличился полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, пробивший головой после навеса Эвера Банеги.
Отметим, что на 13-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не смог реализовать пенальти.
Таким образом, «Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 августа.
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