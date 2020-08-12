Москва, , 02:49 — REGNUM В матче Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» судья Сергей Иванов стал лучшим игроком, написала 11 августа пресс-служба казанского клуба на своей странице в Twitter.

«Лучший игрок матча», — говорится в подписи к фотографии Иванова с эмблемой «Локомотива».

Футболисты московского «Локомотива» выиграли у хозяев поля со счётом 2:0. В перерыве этой встречи арбитр удалил главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого из-за споров, возникших в связи неназначенным в первом тайме пенальти. Кроме того, на 65-й минуте красная карточка досталась игроку «Рубина» Сильвие Бегичу.

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