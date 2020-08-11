Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Ротором» в рамках первого тура чемпионата России. Встреча закончилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0.

«Мы сегодня очень хорошо сыграли, несмотря на жару. Все старались, заработали заслуженные три очка.

Будет ли Дриусси в составе? С новым лимитом он твердый игрок основного состава», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что с этого сезона в РПЛ действует лимит на легионеров в заявке по схеме «8+17», то есть каждая команда может заявить на сезон до восьми легионеров включительно. Все восемь могут выйти в стартовом составе команды.