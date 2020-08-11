Лондон, , 23:25 — REGNUM Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Процесс может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно данным портала The Sun, Интерес к 28-летнему вингеру «Аякса» проявляет лондонский «Арсенал». Сообщается, что «пушкари» готовы предложить голландскому клубу 28 миллионов евро в качестве компенсации.

В минувшем сезоне Промес провел 20 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 12 голов. Действующие соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал вместе с клубом обладателем Суперкубка России и золотых медалей чемпионата.