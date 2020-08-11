Москва, , 23:00 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что его не устроили объяснения судей по их работе на матче с «Сочи». Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — сказал Федун.

Напомним, 9 августа матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом. В ворота московского клуба были назначены два спорных пенальти, из-за чего матч завершился вничью — 2:2.

После матча главный арбитр Василий Казарцев заявил, что не считает явной ошибкой своё решение назначить пенальти в конце матча. По его словам, были основания и для назначения пенальти, и для продолжения игры.

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В свою очередь, арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR,) заявил, что не мог отменить пенальти, поскольку это стало бы нарушением протокола.

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