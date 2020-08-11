Париж, , 22:51 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о ситуации с травмированным нападающим Килианом Мбаппе в предверии матча ¼ финала Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой».

«Если Мбаппе проведет хорошую тренировку, и ничего экстраординарного не произойдет, он будет с командой завтра. Мы очень рады, что он в строю, а у нас есть возможность доиграть матч с ним.

Что касается Неймара, у меня сложилось впечатление, что на него всегда оказывается сильное давление, но ему это нравится. Неймар привык играть с таким давлением.

Мы очень рады, что Килиан тоже в строю, потому что им двоим нравится играть вместе. Неймар играет решающую роль в больших матчах, и я убежден, что он может стать ключевой фигурой для нас. Он обладает необходимыми качествами для этого», — приводит слова Тухеля портал Goal.

Встреча «ПСЖ» — «Аталанта» состоится 12 августа в 22:00 по московскому времени.