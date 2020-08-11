Москва, , 22:47 — REGNUM Арбитр Никита Данченков написал заявление в полицию после того, как его избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом 11 августа сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим её», — цитирует Французова ТАСС.

По его словам, этот удар кулаком был не только по судье, но и по репутации всего российского судейского корпуса.

Он добавил, что Широков не принёс личных извинений Данченкову. Он извинился только через свой Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков во время матча любительских команд напал на судью и разбил ему лицо. После этого он был отстранён от эфиров на «Матч ТВ».

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