Казань, , 22:26 — REGNUM Московский «Локомотив» набрал первые результативные баллы в этом сезоне, обыграв казанский «Рубин» в рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой гостей с преимуществом в два мяча — 2:0.

В составе «железнодорожников» две голевые передачи отдал 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский. На второй минуте с передачи Рыбчинского отличился Алексей Миранчук, открыв счет встречи. На 26-й минуте воспитанник «Локомотива» ассистировал Дмитрию Баринову.

«Локомотив» занимает четвертую строчку в чемпионате, сравнявшись с «Зенитом» и ЦСКА. «Рубин» опустился на 14-е место.