Турин, Италия, , 21:40 — REGNUM «Ювентус» продолжает искать пути продажи бразильского полузащитника Дугласа Косты.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» готов рассмотреть предложения по трансферту Александра Ляказетта. Клуб готов расстаться с футболистом за 35 миллионов евро.

Согласно данным Football Italia, «Ювентус» заинтересован в подписании нового нападающего и уже включился в борьбу за 29-летнего француза. Сообщается, что «турниры» могут обменять Дугласа Косту на Ляказетта.

В минувшем сезоне Коста провел 23 матча в составе «Юве», набрав 6 (1+5) результативных баллов.