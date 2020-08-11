Лондон, , 21:04 — REGNUM Лондонский «Челси» ищет усиление в зону фланга защиты.

Согласно информации портала Sky Sports, «аристократы» заинтересован в услугах левого защитника голландского «Аякса» Николаса Тальяфико. «Челси» оценивает игрока как альтернативный вариант защитнику «Лестера» Бену Чилуэллу.

Среди возможных приобретений на эту позицию также числится защитник мадридского «Реала» Серхио Регилона, который на данный момент выступает за «Севилью» на правах аренды.

Также услугами защитника «Аякса» заинтересован «Атлетико».

Трансфер футболиста оценивается Transfermarkt в 26 миллионов евро.