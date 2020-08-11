Бишкек, , 20:27 — REGNUM Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов подписал распоряжение, разрешающее жителям города играть в футбол, гандбол, баскетбол, теннис, пинг-понг, бадминтон, бейсбол и другие командные виды спорта.

Разрешение действительно только на открытом воздухе и при условии строгого соблюдения санитарных норм и правил.

В Бишкекском муниципалитете отмечают, что остальные временные ограничения остаются в силе до момента, когда в столице произойдет улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

То есть батуты, точки проката велосипедов, детские игровые площадки, а также ночные клубы, бары, караоке и другие развлекательные заведения работать всё еще не имеют права из-за высоких рисков распространения коронавирусной инфекции среди их посетителей.