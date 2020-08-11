Волгоград, , 20:19 — REGNUM Петербургский «Зенит» взял верх над волгоградским «Ротором» в рамках первого тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей с преимуществом в два мяча — 2:0.

В составе действующих чемпионов страны голами отличились нападающие Артем Дзюба (22-я минута) и Себастьян Дриусси (79-я), который также записал на свой счет голевую передачу.

«Зенит» поднялся на второе место в чемпионате, набрав первые три победных очка. «Ротор» сыграл свой первый матч в РПЛ, вернувшись в лигу после 16 лет отсутствия.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть на выезде с «Ростовом», а тем временем «Ротор» будет противостоять в Москве местному «Динамо».