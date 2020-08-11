Москва, , 19:43 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 21-летнего бельгийского атакующего полузащитника «Виллема II» Майка Трезора Ндайишимийе. Transfermarkt оценивает молодого бельгийца в 3,6 миллиона евро. Соглашение футболиста с нидерландским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Эредивизи полузащитник принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. В рамках Кубка Нидерландов бельгиец набрал 4+3 очка по системе гол+пас.