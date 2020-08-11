Казань, , 19:16 — REGNUM 11 августа на стадионе «Казань Арена» коллективы «Рубин» и «Локомотив» сыграют в заключительном матче первого тура Российской Премьер-лиги 2020/21.

Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Меркулов, Старфельт, Коновалов, Абильдгор, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Игнатьев.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Серкейра, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Смолов.

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