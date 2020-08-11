Мадрид, , 17:59 — REGNUM 27-летний французский вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола в ближайшее время вернется в расположение парижского клуба. «Реал» решил не продлевать аренду и расстаться с футболистом, так как второй не оправдал возложенных на него ожиданий, сообщает журналист газеты Mundo Deportivo Марио Калдерон.

Контракт футболиста с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца сезона 2022/23.

В минувшем сезоне испанской Примеры Ареола принял участие в четырех матчах, в которых пропустил пять мячей.