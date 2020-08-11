Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM 11 августа на стадионе «Волгоград Арена» в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 встретятся команды «Ротор» и «Зенит». Главный арбитр матча — Алексей Матюнин.

«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Гогуа, Баирыев, Алейник, Песегов, Макаров, Султонов, Степанов, Муллин.

«Зенит»: Кержаков, Жустино, Ловрен, Караваев, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Для новичка «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена этот матч станет первым в РПЛ.