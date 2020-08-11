Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Первый домашний матч на стадионе «Ростов Арена» в сезоне 2020/21 смогут посетить 11 тыс. 250 футбольных болельщиков. Билеты на матч «Ростов» — «Зенит» уже поступили в продажу. Руководство жёлто-синих разъяснило порядок приобретения пропускных билетов, передаёт ИА REGNUM.

«Зенит» vs «Ростов» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Один болельщик сможет приобрести до двух билетов, которые будут действительны при предъявлении паспорта покупателя. При этом стоит учесть, что граждане старше 65 лет попасть на стадион не смогут. Владельцам сезонных абонементов присвоят зрительское место на стадионе с учётом социальной дистанции.

ИА REGNUM напоминает, что защитник футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко пообещал, что команда выложится на 100% в предстоящем матче с «Зенитом» (Санкт-Петербург).

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