Москва, , 14:32 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранён от эфиров на телеканале «Матч-ТВ». Об этом 11 августа сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы», — написал Губерниев.

По его словам, Широков, который в последнее время работал футбольным экспертом, должен был обозревать матчи Лиги чемпионов, но теперь отстранён от всех эфиров на канале.

Также Губерниев отметил, что Андрея Тихонова, который вместе с Широковым принимал участие в матче любительских команд, в ближайшее время не будет в эфире «Матч-ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков во время матча напал на судью и разбил ему лицо. Позже он принёс извинения.

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