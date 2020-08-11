Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Граффити с изображением российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном появились на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

На уличном рисунке Ян изображен в спортивных перчатках с логотипом UFC. Рядом написано: «NO MERCY. PETR YAN» (Без пощады. Пётр Ян).

В ночь с 11 на 12 июля Ян победил бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251. Российский спортсмен стал российским чемпионом UFC в легчайшем весе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граффити с изображением Яна появились в Москве.

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