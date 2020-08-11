Валенсия, Испания, , 14:17 — REGNUM В испанском футбольном клубе «Валенсия» выявлено два случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщается на сайте клуба.

Тестирование было проведено 10 августа. Два представителя клуба получили положительный результат. Их имена и должности не разглашаются.

Отмечается, что заражённые отправлены на самоизоляцию. Они сообщили о своём состоянии в государственные медицинские органы.

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