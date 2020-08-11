Валенсия, Испания, 11 августа 2020, 14:17 — REGNUM В испанском футбольном клубе «Валенсия» выявлено два случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщается на сайте клуба.
Тестирование было проведено 10 августа. Два представителя клуба получили положительный результат. Их имена и должности не разглашаются.
Отмечается, что заражённые отправлены на самоизоляцию. Они сообщили о своём состоянии в государственные медицинские органы.
Читайте также: В «Фейенорде» два футболиста заразились коронавирусом