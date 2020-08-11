Рим, , 13:32 — REGNUM Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что готов играть в клубе до конца своей профессиональной карьеры. Об этом 11 августа сообщает Corriere dello Sport.

«Я намерен играть в «Лацио» до конца карьеры», — сказал Иммобиле.

Он добавил, что планирует продлить контракт с клубом на три года. В этом случае срок соглашения истечёт в 2025 году, когда футболисту исполнится 35 лет.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В сезоне 2019/20 его команда заняла четвёртое место в Серии А, а он стал лучшим бомбардиром забив 36 голов и выиграв «Золотую бутсу».

Читайте ранее в этом сюжете: Иммобиле повторил рекорд чемпионата Италии по голам за сезон