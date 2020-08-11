Роттердам, Нидерланды, , 12:29 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован среди футболистов нидерландского клуба «Фейенорд». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игрок 10 августа сдал тест, который дал положительный результат. Ранее его тесты были отрицательными. Имя футболиста не называется.

9 августа «Фейенорд» сыграл товарищеский матч с роттердамской «Спартой». Соперника уже известили о новом случае заражения в «Фейенорде».

О первом случае стало известно на прошлой неделе. С 7 августа футболист находится на карантине.