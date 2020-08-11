Бразилиа, , 12:10 — REGNUM Все футболисты бразильских клубов обязаны проходить тестирование на коронавирус вне зависимости от попадания в заявку на матч. Такое решение 11 августа приняла Бразильская конфедерация футбола (CBF), сообщает пресс-служба организации.

«Тестирование будет расширено. Все игроки будут тестироваться перед каждым туром не менее чем за 72 часа до начала матча вне зависимости от попадания в заявку на игру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это требование вступает 14 августа, когда будут проведены ближайшие матчи.

При этом хозяева поля должны передавать организаторам результаты тестов турнира не менее чем за 24 часа до начала матча, гости — не менее чем за 12 часов до выезда к месту проведения встречи.