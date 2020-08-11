Москва, , 12:03 — REGNUM Подготовку к новому сезону заранее начала Федерация хоккея России (ФХР). Об этом 11 августа заявил президент организации Владислав Третьяк.

«Федерация хоккея России традиционно заранее начинает подготовку к важнейшим стартам и делает это в соответствии с утвержденным календарным планом», — сказал Третьяк.

Напомним, сезон 2019/20 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнётся 2 сентября.

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