Орландо, США, , 11:50 — REGNUM Определились две первые пары первого раунда плей-офф в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Клуб «Милуоки Бакс», ставший победителем Восточной конференции, сыграет с восьмой командой — «Орландо Мэджик». Занявший на Востоке второе место «Торонто Рэпторс» сразится с «Бруклин Нетс», ставшим седьмым.

Ранее «Милуоки» и «Торонто» обеспечили себе первые два места в Восточной конференции. «Бруклин» гарантировал себе седьмое место, а у «Орландо» нет шансов подняться выше восьмой позиции.

Плей-офф НБА начнётся 17 августа. Предполагается, что финальная серия НБА пройдёт с 30 сентября по 13 октября.

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